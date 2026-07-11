В Краснознаменске ищут подрядчика для благоустройства парка на берегу реки

Новое пространство появится рядом с плотиной. Согласно концепции, там благоустроят «Туристический парк Шешупе». На пляже будут проводить массовые мероприятия и спортивные занятия. На территории установят фотозоны, оборудуют освещение и видеонаблюдение, проведут озеленение. Там также появятся шезлонги, зона отдыха «Орешник», сцена, туалет, амфитеатр, ярмарочный павильон и кафе. Кроме того, на пляже оборудуют спортивную зону, шахматные столы, волейбольную, детскую и смотровые площадки.