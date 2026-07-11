В Краснознаменске ищут подрядчика для благоустройства парка на берегу реки. Начальная цена контракта — 74,2 млн рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Новое пространство появится рядом с плотиной. Согласно концепции, там благоустроят «Туристический парк Шешупе». На пляже будут проводить массовые мероприятия и спортивные занятия. На территории установят фотозоны, оборудуют освещение и видеонаблюдение, проведут озеленение. Там также появятся шезлонги, зона отдыха «Орешник», сцена, туалет, амфитеатр, ярмарочный павильон и кафе. Кроме того, на пляже оборудуют спортивную зону, шахматные столы, волейбольную, детскую и смотровые площадки.
Победителя торгов определят 22 июля. Выполнить работы необходимо до октября 2027 года.
Отметим, что в 2025 году концепция победила в федеральном конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Ранее сообщали, что реализацию оценивают в 120 миллионов рублей.