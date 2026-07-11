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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

На территории Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменена, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Оповещение об опасности в регионе продлилось чуть меньше часа.

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