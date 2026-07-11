В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменена, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Оповещение об опасности в регионе продлилось чуть меньше часа.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше