«Балтийский шторм» одержал победу в Светлом

Калининградский регби-клуб «Балтийский шторм» победил сборную Санкт-Петербурга. Матч состоялся в субботу, 11 июля. Игра проходила в Светлом и завершилась со счётом 64:12. Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда».
Напомним, «Балтийский шторм» также одержал победу над «Кубанью» (34:19) и московским «Спартаком» (104:0). Следующий матч калининградские регбисты проведут на выезде против «Ротора» 8 августа (0+).
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