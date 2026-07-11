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«Балтийский шторм» одержал победу в Светлом

Игра проходила в Светлом и завершилась со счётом 64:12.

Калининградский регби-клуб «Балтийский шторм» победил сборную Санкт-Петербурга. Матч состоялся в субботу, 11 июля. Игра проходила в Светлом и завершилась со счётом 64:12. Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Напомним, «Балтийский шторм» также одержал победу над «Кубанью» (34:19) и московским «Спартаком» (104:0). Следующий матч калининградские регбисты проведут на выезде против «Ротора» 8 августа (0+).

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