58 заявок на ЧП, День шоколада и пожары в селах

Субботний день для воронежских спасателей начался с устранения последствий непогоды — они занимались выполнением 58 заявок об упавших ветках и деревьях. Не обошлось и без пожаров.
Подробности субботних событий 11 июля — в нашем материале.
От последствий урагана до пожаров.
Как подчеркнули в управлении Го и ЧС Воронежа, к ним поступило 58 заявок об упавших деревьев, которых на самолм деле может быть и меньше, так как часто разные люди могли описать одно и то же ЧП. Тем не менее, случаев немало. В частности, как сообщали воронежцы, дерево упало и перегородило проезд на улице Небольсина. Другое дерево рухнуло на забор детского сада и автомобиль на бульваре Победы. В Политехническом переулке упавшее дерево повредило припаркованный автомобиль — ствол пробил крышу авто.
В ночь на субботу, несмотря на прошедший ливень в регионе прошло несколько пожаров. Под утро в СНТ «Золотые Пески» под Борисоглебском сгорели две надворные постройки. Огонь также распространился на мусор, охватив площадь около 900 квадратных метров. Накануне в селе Белая Горка Богучарского района огонь уничтожил 45 тюков сена общей массой 13,5 тонны. А в 14:27 в ГУ МЧС сообщили о горевшем автомобиле на 701 км. автодороги М-4 «ДОН» в Вехнемамонском районе — транспортное средство огонь уничтожил полностью. А в 15.45 пожарные выезжали также на тушение пожара в квартире на ул. Плантонова в Воронеже — повреждения огнем получила кухня и натяжной потолок в комнатах.
Шоколада воронежцы стали есть больше.
Праздничной статистикой поделился Воронежстат к Всемирному дню шоколада, который отмечается сегодня. Оказалось, за последние пять лет жители Вороневский области стали больше есть шоколада и шоколадных конфет. В среднем прирост потребления составил 15,1%. В 2025 году среднее потребление шоколада и шоколадных конфет составило 6,1 кг на одного члена домохозяйства в Воронежской области.
При этом больше всего шоколада едят жители городов — там потребление увеличилось на 19,2%, в сельской местности этот показатель вырос на 7,5%. Как отмечают специалисты, одной из причин стало повышение покупательной способности населения. Однако за эти же пять лет потребление рыбы в регионе снизилось на 16,4%. При этом выросло потребление овощей на 15,3%, мяса и мясопродуктов — на 12,8%.
Сразились юные футболисты.
В Воронеже сегодня были сыграны два матча 15-го тура первенства Юношеской футбольной лиги зоны Центр. Соперниками воспитанников Академии «Факел» им. В. Проскурина в возрастных категориях U-15 и U-16 стали их ровесники из Академии футбола Тамбова. Быстрый гол с пенальти воронежца Михалкина не стал гарантией грядущей победы — соперники сыграли вничью 1:1.
Совсем иначе сложился матч у их товарищей годом старше — судья зафиксировал разгромный результат — 6:0, при этом еще трижды мяч после прицельных ударов попадал в каркас ворот. Авторами голов стали Халаимов, Могилат, Пекушев, Чихрадзе, Сухомлинов и Иголкин.
Два миллиона рублей для моральный вред.
Жене и сыну воронежца, который на турбазе в июле 2025 года упал с лошади и погиб, выплатят по 1 млн рублей компенсации морального вреда, а также расходы на погребение в размере 130 тыс. рублей. Соответствующее решение принял Калачеевский районный суд. Деньги заплатит ООО «Фартуна».
Отметим, что уголовное дело в отношении начальника конюшни завершилось обвинительным приговором: ему назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Его признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека), так как юноше он не выдал соответствующее оборудование — шлем и обувь для конных прогулок.
В итоге воронежец не удержался в седле, упал на асфальт и ударился головой. Его доставили в больницу, где он скончался от черепно-мозговой травмы.
Известный воронежский учёный отметил юбилей.
Сегодня, 11 июля, исполнилось 90 лет Почетному гражданину Воронежа, многолетнему директору КБХА, человеку, который занимался конструированием космических двигателей Владимиру Рачуку.
Владимир Рачук работал в КБХА с 1964 года. А в период 1993—2015 гг. — возглавлял это передовое в своей отрасли предприятие. Был завкафедрой ракетных двигателей Воронежского политеха. В 2019 году стал советником генерального директора «Роскосмоса». На счету Владимира Сергеевича — более 180 научных работ и более 40 патентов и изобретений.
Он награжден Государственной премией Российской Федерации, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Гагарина и другими наградами. Имеет звание «Заслуженный конструктор РФ».