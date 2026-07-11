58 заявок на ЧП, День шоколада и пожары в селах

Как подчеркнули в управлении Го и ЧС Воронежа, к ним поступило 58 заявок об упавших деревьев, которых на самолм деле может быть и меньше, так как часто разные люди могли описать одно и то же ЧП. Тем не менее, случаев немало. В частности, как сообщали воронежцы, дерево упало и перегородило проезд на улице Небольсина. Другое дерево рухнуло на забор детского сада и автомобиль на бульваре Победы. В Политехническом переулке упавшее дерево повредило припаркованный автомобиль — ствол пробил крышу авто.