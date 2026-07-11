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Под Красноярском восстановили движение поездов после схода вагонов

Движение поездов на станции Стайный в Красноярском крае после схода вагонов с углем восстановлено. Об этом сообщили в КрасЖД.

Движение поездов на станции Стайный в Красноярском крае после схода вагонов с углем восстановлено. Об этом сообщили в КрасЖД.

Вечером 10 июля здесь сошли с рельсов 15 вагонов с углем. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы экологии нет.

«11 июля в 14:43 московского времени полностью восстановлено движение поездов на станции Стайный», — говорится в Telegram-канале компании.

Специалисты восстановили свыше 160 метров пути, отремонтировали ригельную опору и участки контактной сети, которые были повреждены из-за происшествия.

Из-за схода вагонов пассажирским поездам № 9 Владивосток — Москва, № 69 Чита — Москва, № 269 Чита — Адлер, № 270 Адлер — Чита и № 2 Москва — Владивосток пришлось проследовать по Красноярской железной дороге измененным маршрутом.

«РЖД принимают все необходимые меры для ввода поездов в график. Красноярская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — заявили в компании.