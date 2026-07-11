В Таджикистане российского туриста сняли с горной вершины после сигнала о помощи

Инцидент произошёл накануне. По данным ведомства, россиянин поднялся на одну из горных вершин в 30 километрах от Душанбе, но при спуске оказался в опасной ситуации. После сигнала, поступившего в Центр управления кризисными ситуациями, на место незамедлительно направили спасательную группу.