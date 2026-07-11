В Вилюйске на территории Якутии открыли семейный многофункциональный центр

«Открытие семейного многофункционального центра в Вилюйске — это важный шаг в развитии социальной сферы. Мы создаем инфраструктуру, где каждая семья может получить помощь в формате одного окна. По итогам первого полугодия 2026 года в семи центрах уже оказана помощь более чем 3500 семей. Из них 2500 семей успешно разрешили свои проблемы при поддержке специалистов», — отметила министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова.