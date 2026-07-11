В Вилюйске на территории Якутии открыли семейный многофункциональный центр

Семейный многофункциональный центр (СМФЦ) открыли в Вилюйске, сообщили в администрации главы и правительства Якутии. Такие учреждения по всей стране создают в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья».
Новый центр открыт на базе Вилюйского центра содействия семейному воспитанию им. С. М. Аржакова. Там оборудованы зоны информирования и ожидания, детское игровое пространство и сенсорная комната для психологической разгрузки. Посетители центра также смогут пользоваться цифровыми сервисами. Для этого в учреждении обустроили специальное пространство.
На базе СМФЦ будут проводить занятия для приемных родителей, встречи клуба «Счастливы вместе». Также там работают микрореабилитационный центр для детей с ОВЗ и творческие мастерские.
«Открытие семейного многофункционального центра в Вилюйске — это важный шаг в развитии социальной сферы. Мы создаем инфраструктуру, где каждая семья может получить помощь в формате одного окна. По итогам первого полугодия 2026 года в семи центрах уже оказана помощь более чем 3500 семей. Из них 2500 семей успешно разрешили свои проблемы при поддержке специалистов», — отметила министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.