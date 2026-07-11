Первый день фестиваля «Медь» посетили более 5 тысяч человек — Радий Хабиров

Воскресенский завод — объект культурного наследия федерального значения. Входит в геопарк «Торатау». Благодаря победе в 2020 году проекта "Арт-центр Воскресенский завод’на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в селе появилось общественное пространство у руин завода. Проект получил федеральную субсидию в размере 63,68 млн рублей. При создании арт-центра строители сохранили исторические объекты: стены заводских корпусов, старинную церковь и Воскресенскую картинную галерею В 2022 году вокруг завода и церкви выровняли площадки, проложили дорожки, провели электричество. На объекте появились сцена и амфитеатр под открытым небом. Установили опорное видеонаблюдение, звуковое оснащение, освещение, фонари, построили современный визит-центр и торговые павильоны для размещения товаров ремесленников. Также появилась стилизованная детская площадка, уложили брусчатку на пешеходные дорожки. В 2023 на территории исторического Земляного вала и его окрестностях (за церковью) для жителей села построили новую волейбольную площадку с трибунами, футбольное поле, мангальную зону для отдыха, прогулочную зону и уличное освещение от Арт-центра до Воскресенской картинной галереи. А напротив Храма Воскресения Словущего, на берегу реки Тор построили купель для крещенских купаний.