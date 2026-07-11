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По улице Каларской в Чите возведут новый путепровод

Сооружение обеспечит беспрепятственный проезд для машин скорой помощи, пожарной охраны и других экстренных служб.

Источник: Национальные проекты России

Новый путепровод через железнодорожные пути построят по улице Каларской в Чите до конца 2027 года, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Забайкальского края. Его возведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Протяженность железобетонного путепровода — 129,5 метра. Вместе с подходами его длина составит 854 метра. Там уложат асфальтобетонное покрытие.

Уточним, что путепровод построят в Антипихе — активно развивающемся микрорайоне Читы. По словам главы краевого минтранса Евгения Дюртеева, там в настоящее время проживают свыше 3,5 тысячи человек.

«Новое сооружение обеспечит беспрепятственный проезд для машин скорой помощи, пожарной охраны и других экстренных служб, а также значительно повысит уровень безопасности как для водителей, так и для пешеходов», — добавил министр.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.