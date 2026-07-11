Волгоградская область завершит неделю дождями и грозами

В воскресенье, 12 июля, в отдельных районах Волгоградской области ожидаются освежающие дожди. В «комплекте» с ними в регион придут грозы и ветер с порывами до 15−20 м/с. А вот в понедельник от погоды, из-за которой сотрудники МЧС объявляли штормовое предупреждение, останутся лишь слабые отголоски. Синоптики волгоградского ЦГМС предупреждают о небольших дождях в ночь на 13 июля, а также о грозах, сопровождаемых сильным ветром. Воздух в Волгограде при этом прогреется от +29 до +31, в области — до +34 градусов.