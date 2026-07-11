Школьники из РФ завоевали пять золотых медалей на олимпиаде по физике

Все участники сборной России стали обладателями золотых медалей в ходе 56-й Международной олимпиады по физике среди школьников, которая проходила с 4 июля в Колумбии. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
В состав сборной было пять человек. Все они победили во Всероссийской олимпиаде школьников.
«Пять золотых медалей у пяти участников — это убедительное подтверждение высокого уровня российской физической школы, упорного труда и таланта ребят», — сказали в пресс-службе.
В ведомстве направили поздравления в адрес школьников-победителей и отметили, что каждый из них был удостоен медали по праву.
На состязание приехали участники из 91 стран.
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