Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники из РФ завоевали пять золотых медалей на олимпиаде по физике

Все участники сборной России стали обладателями золотых медалей в ходе 56-й Международной олимпиады по физике среди школьников, которая проходила с 4 июля в Колумбии.

Все участники сборной России стали обладателями золотых медалей в ходе 56-й Международной олимпиады по физике среди школьников, которая проходила с 4 июля в Колумбии. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В состав сборной было пять человек. Все они победили во Всероссийской олимпиаде школьников.

«Пять золотых медалей у пяти участников — это убедительное подтверждение высокого уровня российской физической школы, упорного труда и таланта ребят», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве направили поздравления в адрес школьников-победителей и отметили, что каждый из них был удостоен медали по праву.

На состязание приехали участники из 91 стран.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.