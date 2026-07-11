Как наконец уже съездить в отпуск без истерики

Существует известная формула: отдых — это когда ты ни за кого и ни за что не отвечаешь. В российской действительности взрослого человека она звучит как описание жизни в параллельной вселенной, потому что даже в отпуске ты не можешь перестать отвечать буквально за все — за подчиненных, оставшихся без строго ока начальник, за партнеров, у которых без тебя встанет производство. Да даже за чат дома, школы, сада, работы, подъезда, доставки, банка. За документы, деньги, маршруты. За то, чтобы все отдохнули. Особенно иронично это звучит для женщин: часто семейные каникулы держатся на том же человеке, на котором держалась и обычная неделя, просто поменялись декорации. Ну какая уж тут перезагрузка!