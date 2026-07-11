Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Дубовом Еврейской автономной области создали зону отдыха

Она расположена в благоустраиваемом «Сквере Памяти».

Источник: Национальные проекты России

Новую зону отдыха создали в селе Дубовом в Еврейской автономной области. Она размещена в «Сквере Памяти», который благоустраивают при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Биробиджанского муниципального района.

Кроме создания зоны отдыха, на территории данного общественного пространства также проложили дорожки из брусчатки, установили скамейки, урны и малые архитектурные формы, смонтировали освещение. Теперь в «Сквере Памяти» собираются наладить видеонаблюдение для обеспечения безопасности. Центральным элементом общественного пространства станет скульптурная композиция «Защитникам Отечества». Фундамент под нее уже готов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.