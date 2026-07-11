В селе Дубовом Еврейской автономной области создали зону отдыха

Новую зону отдыха создали в селе Дубовом в Еврейской автономной области. Она размещена в «Сквере Памяти», который благоустраивают при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Биробиджанского муниципального района.
Кроме создания зоны отдыха, на территории данного общественного пространства также проложили дорожки из брусчатки, установили скамейки, урны и малые архитектурные формы, смонтировали освещение. Теперь в «Сквере Памяти» собираются наладить видеонаблюдение для обеспечения безопасности. Центральным элементом общественного пространства станет скульптурная композиция «Защитникам Отечества». Фундамент под нее уже готов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.