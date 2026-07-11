Какой сегодня праздник: День рыбака

День рыбака — профессиональный праздник, посвящённый работникам рыболовной отрасли и любителям рыбной ловли. Его отмечают ежегодно во второе воскресенье июля. Дата приурочена к окончанию нерестового периода — к этому времени обычно снимают ограничения на ловлю рыбы. Выбор связан с историческим событием: 21 июня 1920 года из Мурманска в Баренцево море вышел первый советский промысловый траулер «Зубатка». Впервые праздник неофициально отметили в 1964 году в Мурманске, в городе, для которого рыбный промысел — одна из ключевых отраслей экономики. Один из рекордных уловов зафиксировали 3 мая 1926 года в низовьях Волги (по некоторым данным — в районе Бирючьей косы на Каспийском море). Рыба весила 1224 килограмма, а её длина составляла около 5 метров. Из этой белуги извлекли более 146 килограммов икры — это тоже абсолютный рекорд.
День фотографа — неофициальный профессиональный праздник специалистов в сфере фотоиндустрии: фоторепортёров, свадебных и студийных фотографов, фэшн‑фотографов, фотодокументалистов и многих других. Почему именно 12 июля? Есть две основные версии: День памяти святой Вероники (её считают покровительницей фотографии. По христианскому преданию, Вероника подала Иисусу Христу платок, чтобы он смог отереть пот и кровь с лица во время пути на Голгофу. На ткани чудесным образом отпечатался лик Спасителя — это иногда называют «первым фотографическим изображением»). По другой версии дата соотносится с днём рождения Джорджа Истмана, основателя компании Kodak, которая сыграла огромную роль в популяризации любительской фотографии. Первая фотография в истории была сделана Жозефом Ньепсом в 1826 году и называлась «Вид из окна».
Сегодня День российской почты. Праздник установлен Указом Президента РФ № 944 от 16 мая 1994 года «О Дне российской почты». Его учредили, чтобы подчеркнуть роль почтовой связи в развитии российского государства. История российской почты насчитывает более тысячи лет, а государственная регулярная связь начала формироваться при Петре I. В 1693 году был подписан указ об организации внутренней почтовой линии Москва — Архангельск (с регламентацией перевозки почты, оснащения постоялых дворов, ответственности за сохранность отправлений). В XVIII веке была введена должности генерал‑почтмейстера, и началось формирование иерархической структуры почтовых учреждений. Ежегодно Почта России обрабатывает более 2,6 миллиарда писем, около 400 миллионов посылок и 500 миллионов экземпляров печатных изданий. Объём транзакций через Почту (пенсии, платежи, переводы) составляет 2,6 триллиона рублей в год.