Какой сегодня праздник: День рыбака

День рыбака — профессиональный праздник, посвящённый работникам рыболовной отрасли и любителям рыбной ловли. Его отмечают ежегодно во второе воскресенье июля. Дата приурочена к окончанию нерестового периода — к этому времени обычно снимают ограничения на ловлю рыбы. Выбор связан с историческим событием: 21 июня 1920 года из Мурманска в Баренцево море вышел первый советский промысловый траулер «Зубатка». Впервые праздник неофициально отметили в 1964 году в Мурманске, в городе, для которого рыбный промысел — одна из ключевых отраслей экономики. Один из рекордных уловов зафиксировали 3 мая 1926 года в низовьях Волги (по некоторым данным — в районе Бирючьей косы на Каспийском море). Рыба весила 1224 килограмма, а её длина составляла около 5 метров. Из этой белуги извлекли более 146 килограммов икры — это тоже абсолютный рекорд.