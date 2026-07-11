«Идет деградация»: Плющенко объяснил переход сына в сборную Азербайджана

При этом олимпийский чемпион поблагодарил главу Федерации фигурного катания России Антона Сихарулидзе за то, что процесс сдвинулся с мёртвой точки. Плющенко отметил, что выпускать спортсменов начали пусть по одному и пусть взрослые пока не допущены до Гран-при, но этот шаг вперёд уже сделан.