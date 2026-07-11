«Идет деградация»: Плющенко объяснил переход сына в сборную Азербайджана

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил, почему его 13-летний сын Александр уходит под флаг Азербайджана. По словам фигуриста, в России у юного спортсмена не было шансов пробиться на международную арену, пишет Sport.24.
«Я хочу, чтобы ребёнок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Если бы он был Иван Иваныч Иванов, то даже никто не обратил бы внимания», — заявил Плющенко.
Он прямо сказал, что российское фигурное катание деградирует, а поездки по внутренним турнирам в Киров и Пермь — это путь в никуда для спортсменов.
«Конечно, у нас здесь идёт деградация. Ездить там в Киров, Пермь — это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов», — подчеркнул он.
При этом олимпийский чемпион поблагодарил главу Федерации фигурного катания России Антона Сихарулидзе за то, что процесс сдвинулся с мёртвой точки. Плющенко отметил, что выпускать спортсменов начали пусть по одному и пусть взрослые пока не допущены до Гран-при, но этот шаг вперёд уже сделан.
Напомним, 21 мая исполком ФФККР дал Александру Плющенко открепление, а 1 июля ISU разрешил ему представлять Азербайджан на международных стартах со следующего сезона. Таким образом, юный фигурист получил возможность выступать на турнирах, которые для россиян пока закрыты.