Умер народный артист России Юрий Смирнов

«Сегодня, 11 июля 2026 года, на 88-м году жизни ушел из жизни народный артист Российской Федерации, заслуженный артист РСФСР, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства, актер Театра на Таганке Юрий Смирнов», — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.