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Умер народный артист России Юрий Смирнов

Народный артист России Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

Умер народный артист РФ Юрий Смирнов, сообщили в Театре на Таганке.

«Сегодня, 11 июля 2026 года, на 88-м году жизни ушел из жизни народный артист Российской Федерации, заслуженный артист РСФСР, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства, актер Театра на Таганке Юрий Смирнов», — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

В театре отметили, что до последних дней жизни Юрий Смирнов активно участвовал в жизни объединенного Театра на Таганке, продолжал служить искусству и выходить на сцену.

Информация о дате и времени прощания будет объявлена дополнительно.