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Умер народный артист России Юрий Смирнов

Актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Юрий Смирнов умер в возрасте 87 лет, сообщила пресс-служба театра на Таганке.

Источник: РБК

Актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Юрий Смирнов умер в возрасте 87 лет, сообщила пресс-служба театра на Таганке.

«Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Юрия Николаевича. Для всех нас это невосполнимая утрата!» — говорится в сообщении.

Информация о дате и времени прощания будет объявлена дополнительно, уточнили представители театра.

Юрий Смирнов родился 6 ноября 1938 года. После окончания в 1963 году Театрального училища имени Б. В. Щукина был принят в труппу Московского театра на Таганке, с которым связана вся его творческая биография, говорится на сайте «Кино-Театр. Ру».

За годы работы на сцене театра Смирнов исполнил десятки ролей в спектаклях классического и современного репертуара.

Среди наиболее известных — Бегемот и Лиходеев в «Мастере и Маргарите», Вестник в «Медее», Император в «Фаусте», Абакумов в «Шарашке», Лужин в «Преступлении и наказании», Тартюф в одноименном спектакле, Бальзаминов в «Бенефисе», а также роли в постановках «Борис Годунов», «Берегите ваши лица», «Владимир Высоцкий», «Десять дней, которые потрясли мир», «Жизнь Галилея», «Мать», «Мизантроп», «Пугачев», «Ревизская сказка», «Самоубийца», «Товарищ, верь…», «Час пик» и других.

Материал дополняется.

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