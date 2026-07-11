Умер народный артист России Юрий Смирнов

Среди наиболее известных — Бегемот и Лиходеев в «Мастере и Маргарите», Вестник в «Медее», Император в «Фаусте», Абакумов в «Шарашке», Лужин в «Преступлении и наказании», Тартюф в одноименном спектакле, Бальзаминов в «Бенефисе», а также роли в постановках «Борис Годунов», «Берегите ваши лица», «Владимир Высоцкий», «Десять дней, которые потрясли мир», «Жизнь Галилея», «Мать», «Мизантроп», «Пугачев», «Ревизская сказка», «Самоубийца», «Товарищ, верь…», «Час пик» и других.