Le Monde: ВС РФ изменили тактику воздушных ударов и обрушили ПВО Украины

Киев с 24 мая непрерывно подвергается атакам, а эффективность местной ПВО значительно снизилась. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в Le Monde, ссылаясь на западные дипломатические источники.
В материале отметили, что в ночь 6 июля и утром 11 июля украинские силы противовоздушной обороны не сбили ни одной ракеты.
По словам местных, ситуация в украинской столице значительно ухудшилась. Они утверждают, что в городе «стало хуже, чем в Харькове».
Кроме того, ПВО не справляется с новыми российскими беспилотниками «Герань». Эти аппараты на данный момент составляют «от 25 до 30 процентов» от всего числа применяемых Москвой дронов.
Вооруженные силы России также изменили сам принцип построения атак. Раньше удары распределялись по времени, теперь же ставка делается на максимальное насыщение.
По данным Bloomberg, ЕС близок к заключению соглашения, которое позволит Украине направлять средства из пакета помощи в размере 60 миллиардов евро на покупку вооружений британского производства.
Кроме того, НАТО обязалось в 2026 году выделить Украине 70 миллиардов евро на военную технику, помощь и обучение.