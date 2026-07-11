Народный артист России Юрий Смирнов умер в 87 лет

Юрий Смирнов родился 6 ноября 1938 года. В 1963-м он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и в том же году вошёл в труппу Театра на Таганке, где прослужил более 60 лет. На сцене артист играл Тартюфа в одноимённой постановке, Абакумова в «Шарашке», Императора в «Фаусте» и другие роли. Смирнов также снимался в кино и телевизионных проектах. В частности, актёр известен своими ролями в фильмах «Бумбараш», «Чёрный треугольник» и «Белые одежды».