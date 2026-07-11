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В Новоалтайской детской школе искусств впервые появился рояль

Учреждение также приобрело акустическое пианино, баян, аккордеоны и нотные сборники для игры на домре.

Источник: Национальные проекты России

Детская школа искусств (ДШИ) № 3 в Новоалтайске приобрела рояль. Учреждение является участником нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Алтайского края.

Уточняется, что рояль в ДШИ закупили впервые. Музыкальный инструмент был приобретен за счет финансовой поддержки, предоставленной из средств федерального, краевого и городского бюджетов. На эти деньги в ДШИ также приобрели акустическое пианино, баян, два аккордеона и нотные сборники для игры на домре.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.