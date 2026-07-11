В Новоалтайской детской школе искусств впервые появился рояль

Уточняется, что рояль в ДШИ закупили впервые. Музыкальный инструмент был приобретен за счет финансовой поддержки, предоставленной из средств федерального, краевого и городского бюджетов. На эти деньги в ДШИ также приобрели акустическое пианино, баян, два аккордеона и нотные сборники для игры на домре.