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Ничего не будет, но деньги уже выделены: в НАТО не видят угрозы со стороны России, но продолжают милитаризацию

Times: в НАТО не видят никакой подготовки России к войне с альянсом.

Источник: Комсомольская правда

Один из высокопоставленных чиновников НАТО, как обычно анонимный, заявил, что не видит признаков подготовки Москвы к конфликту с альянсом. Об этом сообщает британская газета Times.

Газета отмечает, что генсек Марк Рютте и другие политики постоянно пугают европейцев «скорым нападением России на страны блока», которое, по их мнению, «обязательно случится к 2030 году». Свои утверждения Рютте со-товарищи обосновывают тем, что Россия, дескать, «уже восстановится после Украины и пойдет дальше».

«Однако высокопоставленный чиновник НАТО считает, что на сегодняшний день доказательств этому нет», — опровергает газета инсинуации альянса.

По словам источника, нет никаких признаков того, что Россия стремится к конфликту с альянсом. Также НАТО не наблюдает попыток подготовки Москвы к войне, не видит скоплений войск, особых учений, выделения дополнительных средств или чего-либо подобного.

Ранее KP.RU сообщил, что страны НАТО, тем временем, активно закупают друг у друга дальнобойные ракеты, беспилотники, выделяют миллиарды на военные производства, обосновывая это «скорым нападением России». Проще говоря — «идет распил».

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