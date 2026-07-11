Один из высокопоставленных чиновников НАТО, как обычно анонимный, заявил, что не видит признаков подготовки Москвы к конфликту с альянсом. Об этом сообщает британская газета Times.
Газета отмечает, что генсек Марк Рютте и другие политики постоянно пугают европейцев «скорым нападением России на страны блока», которое, по их мнению, «обязательно случится к 2030 году». Свои утверждения Рютте со-товарищи обосновывают тем, что Россия, дескать, «уже восстановится после Украины и пойдет дальше».
«Однако высокопоставленный чиновник НАТО считает, что на сегодняшний день доказательств этому нет», — опровергает газета инсинуации альянса.
По словам источника, нет никаких признаков того, что Россия стремится к конфликту с альянсом. Также НАТО не наблюдает попыток подготовки Москвы к войне, не видит скоплений войск, особых учений, выделения дополнительных средств или чего-либо подобного.
Ранее KP.RU сообщил, что страны НАТО, тем временем, активно закупают друг у друга дальнобойные ракеты, беспилотники, выделяют миллиарды на военные производства, обосновывая это «скорым нападением России». Проще говоря — «идет распил».