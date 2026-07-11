Газета отмечает, что генсек Марк Рютте и другие политики постоянно пугают европейцев «скорым нападением России на страны блока», которое, по их мнению, «обязательно случится к 2030 году». Свои утверждения Рютте со-товарищи обосновывают тем, что Россия, дескать, «уже восстановится после Украины и пойдет дальше».