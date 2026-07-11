Синоптик рассказала, когда закончится ливень в Москве

«Сложная ситуация в столичном регионе сохранится практически до 21 часа. Активный участок холодного фронта не сместится на северо-запад, и у нас будет короткая передышка. Ожидаем, что еще одна порция осадков и тоже местами сильные дожди, не исключена грозовая деятельность, уже накроет столичный регион после полуночи», — сказала Позднякова.