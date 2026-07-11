Синоптик рассказала, когда закончится ливень в Москве

Гроза, ливни и град в Москве закончатся в 21:00 мск 11 июля, однако после полуночи в столице возобновятся дожди. Об этом главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила в интервью ИС «Вести».
По словам синоптика, территории столицы находится под влиянием активного участка холодного атмосферного фронта, из-за чего в городе гремят грозы, а в некоторых районах идет град. Порывы ветра при грозе достигают 20 м/с, добавила она.
«Сложная ситуация в столичном регионе сохранится практически до 21 часа. Активный участок холодного фронта не сместится на северо-запад, и у нас будет короткая передышка. Ожидаем, что еще одна порция осадков и тоже местами сильные дожди, не исключена грозовая деятельность, уже накроет столичный регион после полуночи», — сказала Позднякова.
Она уточнила, что завтра, 12 июля, в столице продолжатся кратковременные дожди при температуре воздуха 22−24 градуса.
Непогода в Москве.
Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности на 11 и 12 июля. В сообщении отметили, что в городе и области ожидается ливневый дождь, возможны гроза, град и шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с. Столичный дептранс призвал москвичей отказаться от поездок на машине и передвигаться на метро.
Непогода вызвана слиянием циклона «Бернадетт» с Северной Атлантики и идущим с Каспия. По прогнозу, за последние три дня недели может выпасть до 90% месячной нормы осадков.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».