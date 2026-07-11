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Умерла Антуанетта Бауэр, актриса из сериала «Звездный путь»

Британо-американская актриса Антуанетта Бауэр умерла на 94-м году жизни.

Умерла Антуанетта Бауэр, британо-американская актриса, сыгравшая в популярном сериале «Звездный путь» 1967 года. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на заявление подруги актрисы Карлотты Глакин.

«Антуанетта Бауэр, британская актриса, родившаяся в Германии скончалась», — говорится в материале.

На момент смерти Бауэр было 93 года. Уточняется, что актриса умерла в доме престарелых в Лос-Анджелесе 30 апреля. Однако о ее смерти стало известно лишь сейчас.

Антуанетта Бауэр сыграла во многих сериалах и кинокартинах в период с 1960 по 1980 год. Одной из ее ролей стала злодейка Сильвия в эпизоде второго сезона «Звездного пути».

Ранее KP.RU сообщал, что на 76-м году умерла британская певица Бонни Тайлер. Стало известно, что за несколько дней до смерти артистка была в коме и находилась в тяжелом состоянии.