Умерла Антуанетта Бауэр, актриса из сериала «Звездный путь»

Умерла Антуанетта Бауэр, британо-американская актриса, сыгравшая в популярном сериале «Звездный путь» 1967 года. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на заявление подруги актрисы Карлотты Глакин.
«Антуанетта Бауэр, британская актриса, родившаяся в Германии скончалась», — говорится в материале.
На момент смерти Бауэр было 93 года. Уточняется, что актриса умерла в доме престарелых в Лос-Анджелесе 30 апреля. Однако о ее смерти стало известно лишь сейчас.
Антуанетта Бауэр сыграла во многих сериалах и кинокартинах в период с 1960 по 1980 год. Одной из ее ролей стала злодейка Сильвия в эпизоде второго сезона «Звездного пути».
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