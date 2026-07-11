Умер актер из фильма «Бумбараш» Юрий Смирнов

Юрий Смирнов родился 6 ноября 1938 года в Москве. За долгую карьеру он воплотил множество образов в культовых постановках, среди которых «Мастер и Маргарита», «Добрый человек из Сезуана» и «Живой». Его последней театральной работой стала главная роль в спектакле «Земляничная поляна».