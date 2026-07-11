Умер актер из фильма «Бумбараш» Юрий Смирнов

Народный артист России Юрий Смирнов скончался на 88-м году жизни. О его смерти 11 июля сообщили в пресс-службе Театра на Таганке.
«До последних дней жизни Юрий Смирнов активно участвовал в жизни объединённого Театра на Таганке, продолжал служить искусству и выходить на сцену», — говорится в сообщении Telegram-канала театра.
Причины смерти артиста пока не называются.
Юрий Смирнов родился 6 ноября 1938 года в Москве. За долгую карьеру он воплотил множество образов в культовых постановках, среди которых «Мастер и Маргарита», «Добрый человек из Сезуана» и «Живой». Его последней театральной работой стала главная роль в спектакле «Земляничная поляна».
Широкую известность артисту принёс кинематограф. По-настоящему народная любовь пришла к нему после роли Гаврилы в фильме «Бумбараш». Смирнов также был удостоен Премии Москвы в области литературы и искусства в номинации «Театральное искусство» и награждён почётным знаком отличия «За безупречную службу Москве».
Ранее, 11 июля, стало известно о смерти 27-летнего актёра Дмитрия Брейкина, известного по сериалам «Тайны следствия» и «Первый отдел». Он скончался в Таиланде от кровотечения в желудок и остановки сердца.