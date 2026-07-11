Эйфелева башня сократила часы работы из-за жары в Париже

В Лувре пояснили, что здание музея недостаточно адаптировано к климатическим изменениям и в условиях интенсивной жары перестает обеспечивать комфорт для посетителей и персонала. Так, на фоне жары в некоторых помещениях музея значительно повышается температура воздуха, что делает пребывание в них дискомфортным.