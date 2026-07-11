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Эйфелева башня сократила часы работы из-за жары в Париже

Эйфелева башня и другие парижские достопримечательности меняют график работы из-за новой волны жары во Франции, сообщает газета Libération.

Источник: РБК

Эйфелева башня и другие парижские достопримечательности меняют график работы из-за новой волны жары во Франции, сообщает газета Libération.

В субботу и воскресенье, 11 и 12 июля, главный символ французской столицы будет закрываться для посетителей в 16:00 вместо 00:45. Лувр ввел аналогичное ограничение до понедельника включительно, Музей Орсе — до 15 июля, сдвинув время закрытия на 17:00.

В Лувре пояснили, что здание музея недостаточно адаптировано к климатическим изменениям и в условиях интенсивной жары перестает обеспечивать комфорт для посетителей и персонала. Так, на фоне жары в некоторых помещениях музея значительно повышается температура воздуха, что делает пребывание в них дискомфортным.

В субботу, 11 июля, во Франции объявили красный уровень погодной опасности. Он начал действовать в 24 департаментах центральной и западной части страны, включая Париж и регион Иль-де-Франс, сообщала национальная метеослужба Météo-France. Синоптики прогнозируют, что воздух прогреется до 40 градусов, и жара задержится как минимум до середины следующей недели.

В июне столбики термометров во Франции поднимались до рекордных значений: в течение двух недель, с 17 числа, температура устойчиво превышала климатическую норму, а 23 и 24 июня воздух прогревался в среднем до 30 градусов. Тогда высокая температура спровоцировала множество природных пожаров.

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