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Актер Юрий Смирнов скончался на 88-м году жизни

Народный артист России, актер труппы Театра на Таганке Юрий Смирнов скончался в возрасте 87 лет. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил представитель культурного учреждения.

Народный артист России, актер труппы Театра на Таганке Юрий Смирнов скончался в возрасте 87 лет. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил представитель культурного учреждения.

— Ушел из жизни действующий артист нашего театра Юрий Смирнов. Обстоятельства уточняются. Ему было 87 лет, — цитирует источник ТАСС.

Прощание с артистом пройдет в Театре на Таганке, дата уточняется, о чем сообщила директор учреждения Ирина Апексимова.

Актер родился 6 ноября 1938 года в Москве. В 1963 году он окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина и сразу начал работать в Театре на Таганке, в котором прослужил до самой смерти.

За это время он принял участие в таких спектаклях, как «Мастер и Маргарита», «Добрый человек из Сезуана» и «Владимир Высоцкий».

Кроме того, Смирнов известен по ярким характерным ролям в культовых картинах «Бумбараш», «Старики-разбойники» и «Деревенский детектив».