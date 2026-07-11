Более 2 тысяч жителей Калтана в Кузбассе обеспечат качественной водой

Свыше 2 тысяч жителей кузбасского города Калтана получат качественную воду после обновления водопроводных сетей, которое проводится в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона.
Специалисты ремонтируют ключевой участок водопроводных сетей диаметром 160 мм по улице Калинина. Они уже провели подготовку траншей и укладывают новые трубы. По окончании надежность водоснабжения повысится для 2370 жителей прилегающих домов.
Также в ближайшее время в городе запланирован ремонт еще нескольких объектов, в том числе водопровода от насосной станции по улице Колхозной до моста через Кондому, сетей в 15-м квартале и в поселке Малышев Лог.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.