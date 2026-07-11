Названы профессии, в которых ИИ не заменит человека

Некоторые люди боятся, что искусственный интеллект (ИИ) заменит их в профессиях. Однако эксперты, в беседе с британским изданием The Guardian, назвали сферы, где ИИ не сможет полностью заменить человека.
Так, ИИ не сможет заменить врачей, медсестер и фармацевтов. Однако административные сотрудники, вроде секретарей и операторов колл-центров могут оказаться под угрозой исчезновения из-за развития нейросетей. ИИ справляется с рутинной работой: отчеты, записи и первичные запросы. Клинические решения, назначение лечения и ответственность за безопасность пациента — это зона компетенции исключительно врача.
В сфере образования также могут пострадать некоторые профессии, кроме нянь и учителей. Люди предпочитают, чтобы дети находились под присмотром человека, пояснили экспер. ты.
ИИ может справиться с ролью помощника юриста и младшего юриста, но полностью эти должности не исчезнут.
Административные задачи людей, работающих в отелях, могут достаться ИИ. При этом, как отмечают эксперты, создать теплую и гостеприимную атмосферу могут только живые сотрудники.
В сфере ресторанного бизнеса автоматизация охватит преимущественно рутинные процессы, такие как приготовление фастфуда или стандартизированных блюд. Однако творческая работа шеф-поваров останется за человеком.
Эксперты сходятся во мнении, что искусственный интеллект не представляет угрозы для рабочих специальностей, таких как строители, плотники и штукатуры. Несмотря на перспективы автоматизации отдельных задач, требующих физического труда, полномасштабное внедрение подобных систем в обозримом будущем не ожидается.
Внедрение искусственного интеллекта в банковском секторе приведет к трансформации ролей в клиентском сервисе, операционном бэк-офисе и IT-поддержке. При этом позиции, предполагающие принятие стратегических решений и глубокую экспертную оценку, сохранят свою актуальность для специалистов-людей.
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