Названы профессии, в которых ИИ не заменит человека

Так, ИИ не сможет заменить врачей, медсестер и фармацевтов. Однако административные сотрудники, вроде секретарей и операторов колл-центров могут оказаться под угрозой исчезновения из-за развития нейросетей. ИИ справляется с рутинной работой: отчеты, записи и первичные запросы. Клинические решения, назначение лечения и ответственность за безопасность пациента — это зона компетенции исключительно врача.