Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярской краевой больнице завершили ремонт двух отделений

Работы провели в ключевых подразделениях невролого-нейрохирургического центра.

Источник: Национальные проекты России

Реконструкцию двух отделений завершили в Красноярской краевой клинической больнице в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Работы провели в ключевых подразделениях невролого-нейрохирургического центра: неврологическом отделении для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и в отделении нейрореанимации. Ежегодно там получают помощь более 2600 человек.

В ходе реконструкции обновлены электросети, системы вентиляции и видеонаблюдения, заменены окна, улучшено освещение. Особое внимание уделили гигиене: стены облицевали специальными панелями, которые легко дезинфицируются, а их спокойная цветовая гамма призвана способствовать психологическому комфорту пациентов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.