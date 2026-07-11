В Красноярской краевой больнице завершили ремонт двух отделений

Реконструкцию двух отделений завершили в Красноярской краевой клинической больнице в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Работы провели в ключевых подразделениях невролого-нейрохирургического центра: неврологическом отделении для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и в отделении нейрореанимации. Ежегодно там получают помощь более 2600 человек.
В ходе реконструкции обновлены электросети, системы вентиляции и видеонаблюдения, заменены окна, улучшено освещение. Особое внимание уделили гигиене: стены облицевали специальными панелями, которые легко дезинфицируются, а их спокойная цветовая гамма призвана способствовать психологическому комфорту пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.