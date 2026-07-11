Школьники из России взяли пять золотых медалей на олимпиаде по физике в Колумбии

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что пять золотых медалей — убедительное подтверждение высокого уровня российской физической школы. Путь к победе был непростым: отборы, напряжённая подготовка и финальные туры в Букараманге. В 2025 году олимпиада прошла во Франции с участием 87 стран, тогда российская сборная завоевала три золотые и две серебряные медали. Нынешний результат стал значительным шагом вперёд.