Умер Юрий Смирнов, народный артист России

Как заявили представители театра, Смирнов до последних дней активно участвовал в жизни учреждения и продолжал выходить на сцену. Актер также стоял у истоков театра, участвуя в формировании художественного языка отечественной сцены. Смирнов сыграл множество ролей в постановках Театра на Таганке.