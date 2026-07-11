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Умер Юрий Смирнов, народный артист России

Актер Театра на Таганке Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Умер Юрий Смирнов, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ. Об этом сообщает пресс-служба Театра на Таганке в субботу, 11 июля.

«Сегодня, 11 июля 2026 года, на 88-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист РСФСР, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства, актер Театра на Таганке Юрий Смирнов», — говорится в сообщении.

Как заявили представители театра, Смирнов до последних дней активно участвовал в жизни учреждения и продолжал выходить на сцену. Актер также стоял у истоков театра, участвуя в формировании художественного языка отечественной сцены. Смирнов сыграл множество ролей в постановках Театра на Таганке.

Уточняется, что о дате и месте прощания с актером будет объявлено позднее.

Ранее KP.RU сообщал, что на 82-м году жизни умер один из основателей и бессменный участник вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич.