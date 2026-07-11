Умер Юрий Смирнов, народный артист России

Умер Юрий Смирнов, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ. Об этом сообщает пресс-служба Театра на Таганке в субботу, 11 июля.
«Сегодня, 11 июля 2026 года, на 88-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист РСФСР, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства, актер Театра на Таганке Юрий Смирнов», — говорится в сообщении.
Как заявили представители театра, Смирнов до последних дней активно участвовал в жизни учреждения и продолжал выходить на сцену. Актер также стоял у истоков театра, участвуя в формировании художественного языка отечественной сцены. Смирнов сыграл множество ролей в постановках Театра на Таганке.
Уточняется, что о дате и месте прощания с актером будет объявлено позднее.
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