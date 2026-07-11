Бывшая девушка Шаляпина Анна Калашникова рассказала о ссоре с Киркоровым

Светская львица Анна Калашникова продолжает поддерживать дружеские отношения со своим бывшим — певцом Прохором Шаляпиным. Когда появились слухи, что у него конфликт с Киркоровым, Анна не побоялась высказаться по данному поводу. Впрочем, она и сама призналась, что у нее с Киркоровым тоже были некие разногласия. Смотрите видеопризнание певицы Калашниковой.