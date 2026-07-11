Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Сладкой жизни» Ильяшенко раскрыла имя того, с кем будет жить в новой квартире

Актриса Лукерья Ильяшенко раскрыла «МК», куда на самом деле откладывает деньги, полученные за съёмки. Она собирается купить квартиру, в которой будет жить не одна. Кто же тот счастливчик, который проведёт годы вместе с артисткой? — Ответ на видео.

Актриса Лукерья Ильяшенко раскрыла «МК», куда на самом деле откладывает деньги, полученные за съёмки. Она собирается купить квартиру, в которой будет жить не одна. Кто же тот счастливчик, который проведёт годы вместе с артисткой? — Ответ на видео.