Актриса Лукерья Ильяшенко раскрыла «МК», куда на самом деле откладывает деньги, полученные за съёмки. Она собирается купить квартиру, в которой будет жить не одна. Кто же тот счастливчик, который проведёт годы вместе с артисткой? — Ответ на видео.
Звезда «Сладкой жизни» Ильяшенко раскрыла имя того, с кем будет жить в новой квартире
Актриса Лукерья Ильяшенко раскрыла «МК», куда на самом деле откладывает деньги, полученные за съёмки. Она собирается купить квартиру, в которой будет жить не одна. Кто же тот счастливчик, который проведёт годы вместе с артисткой? — Ответ на видео.