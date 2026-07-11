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На Ставрополье в 2026 году отремонтируют 39 школ и 8 детских садов

В 2027-м работы запланированы еще в 26 образовательных учреждениях.

Источник: Национальные проекты России

Обновление инфраструктуры в 2026 году коснется 39 школ и 8 дошкольных учреждений Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Работы ведутся по нацпроектам «Молодёжь и дети» и «Семья».

Капремонт охватит учебные заведения практически во всех территориях края. В школах работы направлены на создание современных и безопасных условий, а также на перевод на односменный режим. В детских садах заменят кровлю, обновят инженерные коммуникации, окна и двери, укрепят фундамент.

«Крайне важно, чтобы каждый ребенок, будь то первоклассник или выпускник, чувствовал себя комфортно и безопасно. Именно на это направлены наши усилия. Мы синхронизируем графики подрядчиков и стройнадзора, чтобы к сентябрю большинство учреждений встретили детей обновленной инфраструктурой», — отметила министр образования региона Мария Смагина.

Добавим, что в 2027 году капремонт запланирован еще в 18 школах и 8 детсадах.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Нацпроект «Молодёжь и дети», в свою очередь, направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.