В Амурской области отремонтируют участок трассы через село Новинка

Участок дороги Благовещенск — Свободный между 43-м и 45-м километром ремонтируют в Амурской области. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Отмечается, что трасса проходит через село Новинка Благовещенского округа. Сейчас специалисты завершают укладку верхнего слоя асфальта. Параллельно на протяжении почти 1,5 км они обустраивают тротуары и примыкания.
Особое внимание было уделено безопасности: мастера сделали прямыми опасные повороты, увеличив угол обзора. Также была уложена новая многослойная конструкция дорожной одежды, включающая основание из органоминеральной смеси и двухслойное асфальтобетонное покрытие. Кроме того, рабочие заменили водопропускные трубы, уложили сеть водоотводных лотков и построили подпорную стенку.
После асфальтирования предстоит монтаж остановок и освещения, установка ограждений и нанесение разметки. Завершить работы планируют на два месяца раньше срока — к середине августа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.