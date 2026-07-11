Эмиратский миллиардер подарит сборной Египта 59 авто за выход в ⅛ финала ЧМ

Бизнесмен объяснил свой поступок в соцсети X, написав, что радость Египта является радостью каждого араба. Он назвал игроков героями, которые прославили страну и преподнесли всем урок решимости, настойчивости и боевого духа. Представитель Al Habtoor Group подтвердил изданию, что партия из 59 кроссоверов Mitsubishi Eclipse Cross уже готовится к отправке. Машины предназначены не только для игроков, но и для технического, административного и медицинского штаба. Аль-Хабтур подчеркнул, что считает успех результатом коллективных усилий, и о своём решении уже проинформировал Египетскую футбольную ассоциацию.