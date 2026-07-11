Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 13 июля

Воронежские коммунальшики продолжают готовить теплоцентрали и котельные к новому отопительному сезону. Работы по ремонту и профилактике ведут во всех районах Воронежа.
Согласно графику отключений горячей воды, с 13 июля подключать водонагреватели придется жителям более 650 домов во всех районах города. Смотрите и сохраняйте перечень улиц, где начнут работы на рабочей неделе.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН.
С 15 по 24 июля.
ул. Маршала Одинцова, 25а, 25б/1, 25б/2, 25б/3, 25б/4, 25б/5, 25б/10, 25б/11, 25б/12, 25б/13.
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