На острове Русский в Приморье началось строительство амфитеатра

Возведение амфитеатра началось в ландшафтно-парковой зоне Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в Приморском крае, сообщили в агентстве проектного управления региона. Благоустройство общественных пространств — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Подчеркивается, что строящийся на набережной ДВФУ амфитеатр станет ключевым элементом будущей событийной зоны. Также там появятся качели, навесы и гамаки. В южной и северной частях парка обустроят санитарные зоны.
«Для студентов и сотрудников ДВФУ набережная давно стала продолжением кампуса. Здесь обсуждают научные проекты и стартапы, готовятся к занятиям, проводят спортивные и молодежные мероприятия, просто отдыхают после насыщенного учебного дня. Комфортная университетская среда складывается из множества деталей, и благоустройство таких пространств делает жизнь кампуса еще более насыщенной и современной», — подчеркнул ректор ДВФУ Борис Коробец.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.