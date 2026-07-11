На острове Русский в Приморье началось строительство амфитеатра

«Для студентов и сотрудников ДВФУ набережная давно стала продолжением кампуса. Здесь обсуждают научные проекты и стартапы, готовятся к занятиям, проводят спортивные и молодежные мероприятия, просто отдыхают после насыщенного учебного дня. Комфортная университетская среда складывается из множества деталей, и благоустройство таких пространств делает жизнь кампуса еще более насыщенной и современной», — подчеркнул ректор ДВФУ Борис Коробец.