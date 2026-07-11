В поликлинике Сыктывкара заработали центры здоровья и здорового долголетия

Центр здоровья и центр медицины здорового долголетия открылись в Сыктывкарской городской поликлинике в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Коми.
Врачи центров проводят углубленную диспансеризацию с использованием современных методов диагностики — биоимпедансометрии и спирометрии. Особое внимание уделяется оценке биологического возраста: если он превышает паспортный на пять и более лет, пациенту назначают дополнительное обследование и составляют индивидуальные рекомендации. Такой подход позволяет выявлять риски для здоровья на ранних стадиях, корректировать образ жизни и замедлять нежелательные процессы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.