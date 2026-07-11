Морская авиация Балтфлота провела учения по обнаружению и уничтожению подлодки

По сценарию учения в районе морских путей находилась подлодка условного противника. В заданный квадрат моря направили вертолёты, экипажи которых отработали поиск цели и слежение за ней с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. После обнаружения и определения координат лётчики условно поразили подводную цель.