Волгоградцев шокировали цены на свежие партии раков

— С уменьшением пригодной для жизни акватории возможно временное повышение плотности популяции ракообразных, что в свою очередь становится причиной эпидемий — например, «рачьей чумы». К слову, одним из ее переносчиков становится и китайский мохнорукий краб, который попал в наши края, путешествуя и перемещаясь вместе с балластными водами. Кроме распространения инфекций, он также потребляет икру многих рыб и ракообразных. Сами понимаете, приобретение не самое удачное, — объясняет волгоградский биолог. — На численность раков влияет также сам человек, который не знает практически никаких ограничений. Например, запрещенная подводная охота с аквалангом все ещё остается в ходу. В наглую и с нарушением закона человек без меры собирает речных обитателей. В итоге найти в Волгоградской области достаточно крупного рака становится все сложнее.