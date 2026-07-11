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Турпоток в Ростовской области летом 2026 рухнул на 25%

Автомобильный транзит туристов через Ростовскую область сократился на четверть.

Источник: Комсомольская правда

Транзитный поток через Ростовскую область по трассам М-4 «Дон» и направлению на Сальск сократился на четверть. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян. Падение напрямую ударило по загрузке местных гостиниц — бронирования в отелях просели на 25%.

— Местные жители не стали больше отдыхать в родном регионе. Это неизбежно отразилось на загрузке местных гостиниц, и никто этого нам не заместит, — констатирует эксперт.

Спасти сезон, по его мнению, может только агрессивная ценовая политика отельеров. Алексан Мкртчян призвал их последовать примеру Крыма и ввести для дончан дисконт не менее 40%. Например, если номер продается приезжим за 10 тысяч рублей, для жителей области цена должна опускаться до 6 тысяч.

Ключевой причиной провала стал топливный кризис. Автомобилисты просто отказываются от поездок на юг, понимая, что вернуться обратно без многочасовых очередей на заправки в курортных зонах практически невозможно.

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