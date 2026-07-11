Турпоток в Ростовской области летом 2026 рухнул на 25%

Спасти сезон, по его мнению, может только агрессивная ценовая политика отельеров. Алексан Мкртчян призвал их последовать примеру Крыма и ввести для дончан дисконт не менее 40%. Например, если номер продается приезжим за 10 тысяч рублей, для жителей области цена должна опускаться до 6 тысяч.