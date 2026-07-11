В Ипатовском округе Ставрополья откроют еще 2 агротехкласса

Профильные агротехнические классы начнут работу с 1 сентября в школе № 2 села Большая Джалга и в школе № 13 поселка Винодельненского Ипатовского округа Ставропольского края, сообщили в региональном правительстве. Проект реализуется при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В Большой Джалге в помещении будущего агротехкласса завершается ремонт, подведены коммуникации, скоро установят мебель и автоматизированное рабочее место учителя. Партнером выступает местное сельхозпредприятие. В Винодельненском такая площадка появится в школе, где завершается капремонт. Оба агротехкласса оснастят цифровыми лабораториями, микроскопами и оборудованием для выращивания растений.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.