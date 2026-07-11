Более 14 тыс. жителей Новгородской области остались без света из-за непогоды

В Новгородской области начались массовые отключения электроэнергии из-за непогоды, сообщил губернатор Александр Дронов. По его словам, без электричества остались более 14 тыс. человек.
Обесточены 10 округов: Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский, уточнил господин Дронов. Новгородский филиал «Россетей Северо-Запада» перешел на особый режим работы.
«Специалисты будут работать круглосуточно до полного восстановления электроснабжения», — указано в сообщении Александра Дронова в Telegram-канале. На линиях работают 87 человек с применением 28 единиц техники, добавил он.