Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Алтае производитель товаров для животных повысит качество продукции

Для этого на предприятии внедрят бережливые технологии.

Источник: Национальные проекты России

Компания «Ритейл Трейд», которая выпускает товары для животных в Алтайском крае, повысит качество продукции. Предприятие является участником федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.

В качестве пилотного потока для внедрения бережливых технологий в компании выбрали процесс изготовления наполнителей для кошачьих туалетов. Это ключевой продукт предприятия.

Внедрять улучшения сотрудникам компании будут помогать эксперты регионального центра компетенций. Персонал предприятия также обучат инструментам бережливого производства.

«Участие в федеральном проекте “Производительность труда” — это стратегический шаг для компании. Мы вступаем в проект с четкой целью: повышение эффективности производственных процессов за счет внедрения методик бережливого производства. Также мы ожидаем, что совместная работа с экспертами поможет нам выявить скрытые резервы, сократить издержки, вовлечь нашу команду в достижение измеримых результатов уже в ближайшей перспективе и сформировать культуру непрерывных улучшений на предприятии», — отметил заместитель директора компании Константин Рыдагин.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.