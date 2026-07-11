На Алтае производитель товаров для животных повысит качество продукции

«Участие в федеральном проекте “Производительность труда” — это стратегический шаг для компании. Мы вступаем в проект с четкой целью: повышение эффективности производственных процессов за счет внедрения методик бережливого производства. Также мы ожидаем, что совместная работа с экспертами поможет нам выявить скрытые резервы, сократить издержки, вовлечь нашу команду в достижение измеримых результатов уже в ближайшей перспективе и сформировать культуру непрерывных улучшений на предприятии», — отметил заместитель директора компании Константин Рыдагин.