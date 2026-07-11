На Алтае производитель товаров для животных повысит качество продукции

Компания «Ритейл Трейд», которая выпускает товары для животных в Алтайском крае, повысит качество продукции. Предприятие является участником федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
В качестве пилотного потока для внедрения бережливых технологий в компании выбрали процесс изготовления наполнителей для кошачьих туалетов. Это ключевой продукт предприятия.
Внедрять улучшения сотрудникам компании будут помогать эксперты регионального центра компетенций. Персонал предприятия также обучат инструментам бережливого производства.
«Участие в федеральном проекте “Производительность труда” — это стратегический шаг для компании. Мы вступаем в проект с четкой целью: повышение эффективности производственных процессов за счет внедрения методик бережливого производства. Также мы ожидаем, что совместная работа с экспертами поможет нам выявить скрытые резервы, сократить издержки, вовлечь нашу команду в достижение измеримых результатов уже в ближайшей перспективе и сформировать культуру непрерывных улучшений на предприятии», — отметил заместитель директора компании Константин Рыдагин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.