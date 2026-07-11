В Анадыре построят бетонную дорогу к ледовой арене

Бетонную дорогу к крытому ледовому катку построят в Анадыре, сообщили в департаменте экономики и инвестиций Чукотского автономного округа. Повышение доступности объектов спортивной инфраструктуры отвечает целям госпрограммы «Спорт России».
Вместе с дорогой специалисты также построят и тротуар. Благодаря этому добираться до катка в более комфортных условиях смогут как автомобилисты, так и пешеходы.
Напомним, что в ноябре 2025 года завершилась модернизация данной ледовой арены. Тогда там смонтировали современное холодильное оборудование и обновили внутренние помещения. В результате эксплуатационный период катка значительно расширился. Так, сезон 2026−2027 годов откроется уже в сентябре, синхронном с началом учебного года.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.