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В Ростове утонул 16-ти летний подросток на Зелёном острове

По информации МЧС, это случилось 10 июля.

Трагедия на Зелёном острове в Ростове‑на‑Дону: 10 июля утонул 16‑летний подросток. Об этом сообщили в МЧС.

Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.

Напомним, что с начала купального сезона в Ростовской области на водоёмах погибли 21 человек. Среди погибших — трое несовершеннолетних.

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