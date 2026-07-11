В Ростове утонул 16-ти летний подросток на Зелёном острове

Трагедия на Зелёном острове в Ростове‑на‑Дону: 10 июля утонул 16‑летний подросток. Об этом сообщили в МЧС.
Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.
Напомним, что с начала купального сезона в Ростовской области на водоёмах погибли 21 человек. Среди погибших — трое несовершеннолетних.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше