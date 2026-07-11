В Волгограде реставрируют скульптурную группу с гидрой на Мамаевом кургане

«Работа предстоит тонкая, кропотливая, порой, ювелирная. Но наши специалисты, обладающие необходимыми навыками и большим опытом, успешно с ней справляются. Это вселяет уверенность, что все элементы скульптурного ансамбля будут выглядеть достойно», — выразил надежду директор музея Алексей Дементьев.