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В Волгограде реставрируют скульптурную группу с гидрой на Мамаевом кургане

После очистки специалистам предстоит заделать трещины на скульптуре специальными составами.

Реставрация скульптур на площади Героев на Мамаевом кургане началась в Волгограде. Первой начали очищать от загрязнений поверхность композиции с гидрой.

«Она имеет аллегорический смысл: защитники Сталинграда уничтожают свастику и гидру, которые олицетворяют еще не побежденный, но получивший смертельную рану фашизм», — рассказывают в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

После очистки специалистам предстоит заделать трещины на скульптуре специальными составами. Далее они займутся другими композициями — всего их на площади Героев шесть.

«Работа предстоит тонкая, кропотливая, порой, ювелирная. Но наши специалисты, обладающие необходимыми навыками и большим опытом, успешно с ней справляются. Это вселяет уверенность, что все элементы скульптурного ансамбля будут выглядеть достойно», — выразил надежду директор музея Алексей Дементьев.

Предполагается, что реконструкция завершится в течение двух лет.

Ранее наследию Царицына предрекли печальный исход в Волгограде.