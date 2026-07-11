В Волгограде реставрируют скульптурную группу с гидрой на Мамаевом кургане

Реставрация скульптур на площади Героев на Мамаевом кургане началась в Волгограде. Первой начали очищать от загрязнений поверхность композиции с гидрой.
«Она имеет аллегорический смысл: защитники Сталинграда уничтожают свастику и гидру, которые олицетворяют еще не побежденный, но получивший смертельную рану фашизм», — рассказывают в музее-заповеднике «Сталинградская битва».
После очистки специалистам предстоит заделать трещины на скульптуре специальными составами. Далее они займутся другими композициями — всего их на площади Героев шесть.
«Работа предстоит тонкая, кропотливая, порой, ювелирная. Но наши специалисты, обладающие необходимыми навыками и большим опытом, успешно с ней справляются. Это вселяет уверенность, что все элементы скульптурного ансамбля будут выглядеть достойно», — выразил надежду директор музея Алексей Дементьев.
Предполагается, что реконструкция завершится в течение двух лет.
Ранее наследию Царицына предрекли печальный исход в Волгограде.