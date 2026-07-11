Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В станице Урухской на Ставрополье начался капремонт амбулатории

Завершить работы планируют до конца года.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт амбулатории начался в станице Урухской Георгиевского округа Ставропольского края, сообщили в региональном правительстве. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Завершить ремонт планируют до конца года. После этого медицинское учреждение оснастят новой мебелью и оборудованием.

Отметим, что параллельно в округе идет капремонт Незлобненской поликлиники. Всего в этом году на Ставрополье планируется отремонтировать 8 объектов здравоохранения и построить 14 ФАПов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.