В станице Урухской на Ставрополье начался капремонт амбулатории

Капитальный ремонт амбулатории начался в станице Урухской Георгиевского округа Ставропольского края, сообщили в региональном правительстве. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Завершить ремонт планируют до конца года. После этого медицинское учреждение оснастят новой мебелью и оборудованием.
Отметим, что параллельно в округе идет капремонт Незлобненской поликлиники. Всего в этом году на Ставрополье планируется отремонтировать 8 объектов здравоохранения и построить 14 ФАПов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.