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Международная федерация гимнастики поддержала МОК в возвращении россиян

Международная федерация гимнастики поддерживает решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии с российских спортсменов и Олимпийского комитета России (ОКР) всех ограничений. Об этом сообщили представители организации.

Международная федерация гимнастики поддерживает решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии с российских спортсменов и Олимпийского комитета России (ОКР) всех ограничений. Об этом сообщили представители организации.

— World Gymnastics привержена тесному сотрудничеству с МОК и олимпийским движением в целях содействия целостности международного спорта, — говорится в заявлении на официальном сайте.

Кроме того, в федерации подчеркнули, что «спорт должен оставаться независимым от политических соображений и продолжать предоставлять нейтральную платформу, способствующую единству».

11 июля триатлонисты из России и Белоруссии получили право выступать в соревнованиях Ironman в нейтральном статусе, о чем сообщили в пресс-службе Федерации триатлона России (ФТР).

МОК восстановил членство ОКР и выпустил руководство, в котором рекомендовал федерациям допускать российских спортсменов к соревнованиям без каких-либо лимитов и ограничений.

Помимо этого, 24 июня комитет утвердил изменения в Олимпийской хартии о политической нейтральности. В документе указано, что МОК должен обеспечивать нейтралитет без давления от правительства.

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